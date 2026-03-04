O português Frederico Silva está mais próximo de regressar a Portugal. O tenista, número 240 do ranking mundial, encontrava-se retido no Emirados Árabes Unidos, após o Challenger de Fujairah ter sido cancelado devido aos recentes incidentes de segurança registados na região.

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP), na altura, apresentou uma solução que passaria por cada atleta pagar um voo charter com o valor estimado de 5 mil euros. De acordo com Frederico Silva, a ATP informou que irá assumir os custos dos voos.

«A ATP tinha sugerido um voo charter de Muscat para Milão, mas teríamos de ser nós a assumir os custos, que eram cinco mil euros cada um. Então, continuámos à procura de outras opções. Entretanto, hoje, a ATP disse que os custos desse voo seriam assumidos por eles e, assim, vamos acabar por aproveitar essa hipótese, que sai na quinta-feira de Muscat», referiu o jogador em declarações à Agência Lusa.

Na terça-feira os destroços de um drone intercetado pelas defesas antiaéreas provocaram um incêndio numa instalação a cerca de 15 quilómetros do local do torneio. Porém, o português partilhou que esta quarta-feira a situação estava mais «tranquila».

«Hoje, as coisas aqui estiveram tranquilas. Conseguimos ir um pouco ao clube. Acabámos por nos mexermos um bocado, não estivemos o dia todo fechados no hotel, o que acabou por ser bom. Sabemos que noutros sítios as coisas não acalmaram, mas aqui, pelo menos em Fujairah, temos a impressão de que não houve nada de grave», partilhou.

O português partilhou o roteiro da viagem e confessou que passará os próximos tempos a treinar em solo luso.

«Vamos chegar amanhã [quinta-feira], às 22:30, a Milão, neste voo da ATP, e depois, na sexta-feira de manhã, seguimos para Lisboa. Vou ficar uma ou duas semanas em Portugal, a treinar em terra batida, para depois jogar um torneio na Croácia nessa superfície», revelou.