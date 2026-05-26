Poucas horas depois de Stan Wawrinka se ter despedido da terra batida de Roland Garros, foi a vez de Gaël Monfils dizer adeus ao Grand Slam francês. E fê-lo com grande bravura, ao ter recuperado de dois sets de desvantagem antes de sucumbir perante o compatriota Hugo Gaston ao cabo de 3h22 de jogo, pelos parciais de 6-2, 6-3, 3-6, 2-6 e 6-0.

Num duelo que juntou dois tenistas que receberam um convite da organização para participar no torneio, Monfils tornou-se ainda no jogador com mais partidas resolvidas em cinco sets da história de Roland Garros, com um total de 17. Curiosamente, descolou de Wawrinka, esta noite, neste registo particular.

Na cerimónia de homenagem a Monfils que se seguiu à partida desta segunda-feira, os já aposentados Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gilles Simon juntaram-se a La Monf no court Philippe-Chatrier.

A organização do torneio publicou igualmente um vídeo de homenagem a Monfils com testemunhos de várias figuras do ténis mundial, como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, entre outros.

Ao longo da carreira, Gaël Monfils venceu 40 dos 58 encontros que disputou em Roland Garros. O melhor resultado que alcançou no Grand Slam parisiense aconteceu em 2008, quando atingiu as meias-finais.

Aos 39 anos, Monfils cumpre a última temporada no circuito ATP, onde ocupa o 218.º posto. A sua melhor classificação no ranking mundial foi o sexto lugar em 2016.