Garbiñe Muguruza anunciou este sábado o final da carreira, aos 30 anos.

Em conferência de imprensa, a tenista espanhola diz que está pronta para terminar a carreira profissional e iniciar um novo capítulo.

«Sinto que estou pronta para me retirar, para iniciar este novo capítulo na minha vida. Uma nova era, uma nova vida. Estava nervosa, queria anunciá-lo. Sinto-me bem, apesar de a palavra retirada ser um bocado forte», afirmou.

Muguruza, diga-se, não jogava há um ano: em abril de 2023 havia anunciado uma pausa na carreira para passar mais tempo com a família e os amigos. Não jogou mais desde então.

«Ainda estou atenta aos meus colegas de profissão, posso jogar de tempos a tempos, mas mais por diversão. O ténis já não ocupa a minha mente, o meu dia ou as minhas rotinas», disse, em outubro último.

Antiga número um do mundo, Garbiñe Muguruza despede-se do ténis como uma das maiores figuras da modalidade em Espanha, e com dois Grand Slams no currículo: Roland Garros (2016) e Wimbledon (2017). Venceu ainda as WTA Finals em 2021.