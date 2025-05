No dia em que Nuno Borges (41.º do ranking mundial) se vai estrear no Estoril Open, Gastão Elias (339.º) despediu-se nos oitavos de final do torneio, que este ano integra o calendário Challenger do ATP Tour.

Frente ao chileno Nicolas Jarry (57.º), especialista em terra batida, com três títulos ATP neste piso, Gastão Elias (339.º) ainda conseguiu forçar um terceiro set, mas acabou derrotado por 6-2, 4-6 e 7-5. No terceiro parcial, o português chegou a dispor de um match point no seu serviço, com o marcador em 5-3, mas Jarry foi capaz de virar o jogo a seu favor.

Gastão Elias até cometeu bem menos erros não forçados do que o adversário (21 contra 49), mas somou praticamente metade dos winners (16 contra 31).

Ainda na sessão diurna desta quinta-feira, o italiano Luca Nardi (100.º) confirmou o favoritismo frente ao russo Alexey Vatutin (333.º), por 6-3 e 6-2, enquanto o jovem norte-americano Alex Michelsen (38.º) afastou o italiano Giovanni Fonio (372.º) por 6-4 e 7-6.

Esta tarde, nunca antes das 17:50, Nuno Borges defronta o húngaro Marton Fucsovics (130.º), para os oitavos de final do torneio.

O Challenger 175 do Estoril Open disputa-se até ao próximo dia 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril. Pode acompanhar os encontros pelo Maisfutebol.