Henrique Rocha está apurado para a última ronda de qualificação para o quadro principal do US Open, depois de ter derrotado o australiano Bernard Tomic (169.º do mundo e antigo top 20), um dos mais polémicos tenistas do circuito ATP, pelos parciais de 7-6 (7-4 no tie break) e 6-2.

O portuense de 21 anos, que ocupa o 168.º no ranking, aguarda pelo desfecho da eliminatória entre o italiano Francesco Passaro (121.º) e o mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (226.º) para conhecer o derradeiro rival na fase de qualificação para o último torneio do Grand Slam, em 2025.

Henrique Rocha procura regressar a um Major depois da estreia promissora em Roland Garros, este ano, onde atingiu a terceira ronda.

Também à procura de se estrear no quadro principal do Open dos Estados Unidos, Jaime Faria (118.º) joga, esta noite, diante do transalpino Giulio Zeppieri (260.º) ainda para a segunda ronda do qualifying.

Nuno Borges, número um nacional e 42.º da hierarquia mundial, é o único tenista português já garantido no quadro principal de singulares do último torneio do Grand Slam da temporada, com entrada direta, o mesmo sucedendo com Francisco Cabral na variante de pares, em que vai fazer dupla com o austríaco Lucas Miedler.