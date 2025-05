Pela primeira vez na história, o ténis português terá três atletas em ação no quadro principal masculino de singulares num torneio do Grand Slam. Vai acontecer em Paris, na edição 2025 de Roland Garros, depois de Henrique Rocha ter derrotado Luca van Assche, esta sexta-feira, na última eliminatória da fase de qualificação, juntando-se assim aos já apurados Nuno Borges e Jaime Faria.

Henrique Rocha vai mesmo estrear-se no quadro principal de um Major em Roland Garros, após um difícil triunfo diante do talentoso jovem francês Luca van Assche, pelos parciais de 6-3, 6-7 e 7-5, ao cabo de mais de três horas.

Depois de ter levado a melhor no primeiro set, ao quebrar o adversário três vezes contra os dois breaks sofridos, o português ainda conseguiu recuperar da desvantagem de 2-5 no segundo parcial, mas não foi capaz de contrariar o domínio do gaulês, que remeteu a decisão do encontro para a terceira e derradeira partida. Na fase crucial do encontro, Henrique Rocha mostrou-se mais forte e, no decisivo 12.º jogo, assegurou o triunfo.

Aos 21 anos, o terceiro melhor tenista português da atualidade, número 201 no ranking ATP, junta-se a Nuno Borges (41.º) e Jaime Faria (115.º) no quadro principal masculino de Roland Garros, enquanto Francisco Cabral vai disputar o torneio de pares com o austríaco Lucas Miedler, ao lado de quem perdeu, esta sexta-feira, nas meias-finais do torneio ATP 250 de Genebra, frente a Ariel Behar e Joran Vliegen (7-6, 1-6 e 10-6).

De recordar que, em 2021, Pedro Sousa, Frederico Silva e João Sousa também se qualificaram para o quadro principal do Open da Austrália, mas este último acabou por testar positivo à covid-19, o que o obrigou a desistir do torneio ainda antes da ronda inaugural.

Se juntarmos os quadros masculino e feminino, esta será a sexta ocasião em que Portugal será representado por um trio de tenistas em quadros principais de singulares de um torneio do Grand Slam.

A edição 2025 de Roland Garros disputa-se entre os dias 25 de maio e 8 de junho, em Paris.