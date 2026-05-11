Afastado da competição desde setembro do ano passado, devido a lesão, o dinamarquês Holger Rune, antigo número 4 do ranking mundial, confirmou que vai falhar o Open de Hamburgo e o Grand Slam de Roland Garros.

«Não jogar durante a época de terra batida é uma decisão difícil de tomar, mas é a mais ajuizada. Estou desejoso de vos ver na relva», partilhou o jogador, de 23 anos, nas redes sociais.

Tough decision not to play the clay season , but the right one . Can’t wait to see you all on the grass 🤩 Thank you to everyone for your love and support throughout my rehab ❤️ see you in not too long — Holger Rune (@holgerrune2003) May 11, 2026

Rune continua a recuperar de um problema no tendão de Aquiles, sofrido durante o Open de Estocolmo, em setembro do ano passado, e que obrigou a uma intervenção cirúrgica.

Atualmente no 40.º lugar do ranking mundial, o dinamarquês soma três títulos no circuito ATP, três deles em terra batida (Munique, em 2022 e 2023, e Barcelona, no ano passado).

De recordar que a edição 2026 de Roland Garros também não vai contar com a presença do atual campeão do torneio, Carlos Alcaraz, devido a lesão.