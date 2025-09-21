A Itália conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a Billie Jean King Cup, a principal competição de seleções femininas do ténis mundial. Na final, derrotou os Estados Unidos da América [2-0], graças aos triunfos de Elisabeta Cocciaretto e Jasmine Paolini.

Cocciaretto [91.ª no ranking mundial] bateu Emma Navarro [18.ª] com um duplo 6-4, enquanto Paolini [8.ª] derrotou Jessica Pegula [7.ª] por 6-4 e 6-2.

Em 2025, a competição realizou-se na cidade chinesa de Shenzhen, que voltará a receber a fase decisiva da prova no próximo ano.

De recordar que Portugal qualificou-se para o play-off de acesso à fase de qualificação para as Finals da próxima edição da Billie Jean King Cup, no qual terá como adversária a Eslovénia.

Quanto à Itália venceu a pela sexta vez a Billie Jean King Cup. A lista de países mais bem-sucedidos na prova é liderada pelos Estados Unidos da América, com 18 títulos, o último dos quais conquistado em 2017.