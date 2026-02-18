O tenista português Jaime Faria, 147.º do ranking mundial, qualificou-se, na madrugada desta quarta-feira, para os oitavos de final do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, no Brasil, em terra batida, após ter superado o bicampeão em título da prova, Sebastián Báez (32.º), que em 2022 venceu o Estoril Open.

Face ao quarto cabeça de série do torneio, o número dois luso, que foi repescado para o quadro principal depois de ter sido derrotado na última ronda da fase de qualificação, impôs-se em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate da primeira ronda que durou uma hora e 35 minutos.

O lucky loser Jaime Faria derruba o atual bicampeão Sebastian Baez com 7/5 6/1 no placar 🤯🤯



Ele pega Dzumhur nas oitavas 🎾#RioOpen pic.twitter.com/tFds6MH1Ol — Rio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2026

O tenista lisboeta, de 22 anos, enfrentou apenas três break-points em todo o encontro, em claro contraste com os 11 de que dispôs (converteu cinco), um dado que salta à vista numa partida com uma estatística equilibrada, apesar do desnível do marcador no segundo parcial.

Nos oitavos de final, Jaime Faria, que ganhou 80 por cento dos pontos em que colocou o primeiro serviço (28 em 35), vai defrontar o bósnio Damir Dzumhur (62.º), que eliminou o espanhol Pedro Martínez (101.º) em três sets (0-6, 7-6 (7-5) e 6-4).

De recordar que o português, que atingiu a segunda ronda do Open da Austrália, chegou aos quartos de final do Open do Rio de Janeiro em 2025, pelo que continua a ter pontos a defender no torneio brasileiro.