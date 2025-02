Jaime Faria entrou para o grupo de elite de tenistas portugueses que chegaram ao top-100 mundial, ao alcançar o 87.º lugar no ranking ATP na atualização da hierarquia nesta segunda-feira.

Depois de se estrear em torneiros ATP 500 como ‘lucky loser’, o português conseguiu alcançar os quartos de final no Rio de Janeiro e ascendeu 20 posições na hierarquia mundial. Uma evolução impressionante, uma vez que no início de 2024 estava de fora do top-400.

Com esta conquista, o jovem lisboeta de 21 anos, torna-se no segundo português mais novo da história a chegar ao top 100 ATP, com 21 anos, 6 meses e 18 dias, só superado por Nuno Marques, que teve a sua estreia aos 20 anos, 11 meses e 23 dias.

Jaime Faria junta-se agora a um grupo exclusivo de tenistas nacionais que já alcançaram o top-100, nomeadamente João Sousa, Nuno Borges, Gastão Elias, Rui Machado, Frederico Gil, Nuno Marques e Pedro Sousa (atual treinador de Jaime Faria).

O pódio de melhor classificação portuguesa é liderado por João Sousa, já retirado, com o 28.º lugar do ranking, seguido de Nuno Borges (30.º) e Gastão Elias (57.º).

Em termos globais, no topo da hierarquia mundial permanece o italiano Jannik Sinner, apesar da suspensão por doping, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.