Jaime Faria está pela segunda vez consecutiva na segunda ronda do Open Austrália, depois de ter derrotado o belga Alexander Blockx em quatro sets (6-3, 3-6, 6-3 e 6-4) ao cabo de quase duas horas e meia de jogo.

Num duelo equilibrado, o tenista português, que chega a Melbourne na 151.ª posição do ranking mundial, assinou mais winners (36 contra 32) e menos erros não forçados (37 contra 42), tendo sido letal nos momentos decisivos do encontro.

Depois de ter ultrapassado a fase qualificação, Jaime Faria avança para a segunda ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, onde vai defrontar o vencedor da partida que opõe Matteo Arnaldi (65.º) a Andrey Rublev (13.º).

Quanto a Nuno Borges (46.º) tem estreia marcada na edição 2026 do Open da Austrália na madrugada desta segunda-feira, frente ao canadiano Felix Auger-Aliassime (8.º).