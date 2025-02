Na semana em que subiu ao top 100 mundial, Jaime Faria (87.º) deu seguimento ao bom momento de forma na ronda inaugural do Open de Santiago do Chile, em terra batida, na qual derrotou o italiano Luciano Darderi (59.º) por 6-3 e 6-4.

O jovem lisboeta, de 21 anos, prevaleceu num encontro muito equilibrado, em que o seu serviço (12 ases contra apenas um do adversário) voltou a ser uma arma importante.

O set inicial ofereceu três oportunidades de break a ambos os tenistas, mas apenas Faria foi capaz de concretizar uma delas, ao oitavo jogo, fechando o parcial em 6-3 no jogo de serviço seguinte.

O filme do encontro não mudou muito no segundo set. O tenista português conseguiu quebrar Darderi um jogo mais cedo (4-3), em resposta a um ponto de break salvo no jogo anterior. Faria ainda desperdiçou três break points antes de fechar o encontro quando serviu para o 6-4.

Nos oitavos de final do Open de Santiago do Chile, torneio de categoria ATP 250, Jaime Faria vai defrontar o brasileiro Gustavo Heide (160.º), que superou a qualificação e surpreendeu, na ronda inaugural, o compatriota Thiago Seyboth Wild (86.º) por 7-5 e 6-2.