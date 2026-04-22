A estreia do tenista português Jaime Faria em quadros principais de Masters 1.000 acabou nesta quarta-feira na primeira ronda do torneio de Madrid, com o polaco Hubert Hurkacz a impor-se ao número três nacional em dois sets.

Antigo campeão do Estoril Open (2024), o 63.º jogador mundial derrotou o 'qualifier' lisboeta de 22 anos na terra batida madrilena por duplo 6-3, em uma hora e 14 minutos.

O 136.º classificado do ranking ATP enfrentou problemas físicos no início do encontro da primeira ronda do Masters 1.000 madrileno, tendo sido assistido após o terceiro jogo, mas recuperou e criou dificuldades a Hurkacz.

Faria dispôs de três pontos de 'break' no sétimo jogo, mas o polaco de 29 anos, apoiado no seu serviço potente, anulou-os para fechar o primeiro set com 6-3, depois de ter quebrado o tenista luso logo no quarto jogo.

Mais confiante e agressivo, o português deu boa réplica ao antigo número seis mundial no início do segundo parcial, anulando mesmo três ‘break-points’, um deles com um ás, antes de ‘entregar’ o quinto jogo.

Sob o olhar do treinador Pedro Sousa, mas também de Nuno Borges e Henrique Rocha, os dois portugueses que o precedem no ranking, Faria viu Hurkacz consolidar a vantagem e até ampliá-la.

O tenista nacional acusou o ‘break’ e viu mesmo o polaco fechar o encontro com nova quebra de serviço no nono jogo e logo no primeiro ‘match point’.

Na segunda ronda do Masters 1.000 de Madrid, Hubert Hurkacz vai defrontar o italiano Lorenzo Musetti, nono do ranking ATP.