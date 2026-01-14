Ténis: Jaime Faria na ronda decisiva de acesso ao Open da Austrália
Tenista lisboeta afastou Benjamin Hassan, enquanto Henrique Rocha foi eliminado por Marco Trungelliti
Tenista lisboeta afastou Benjamin Hassan, enquanto Henrique Rocha foi eliminado por Marco Trungelliti
Jaime Faria apurou-se para a ronda final da fase de qualificação para o quadro principal do Open da Austrália, ao vencer o libanês Benjamin Hassan em dois parciais, por 6-3 e 6-4.
O encontro começou equilibrado, mas a meio do set inicial o português, de 22 anos, conseguiu quebrar o serviço de Hassan, vantagem que defendeu para conquistar o parcial por 6-3.
A história voltou a repetir-se no segundo set, em que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu ganhar um jogo de serviço ao libanês (259.º) para vencer por 6-4, fechando a partida em menos de uma hora.
Na ronda decisiva do qualifying para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Jaime Faria vai defrontar o veterano argentino Marco Trungelliti, que esta madrugada afastou Henrique Rocha em três sets (7-5, 4-6 e 6-3).
O português, de 21 anos, chegou a estar a um ponto de vencer o primeiro parcial, mas Trungelliti, de 35 anos, resistiu e conquistou os últimos três jogos para fechar o set em 7-5.
Rocha, 157.º do ranking ATP, respondeu logo a seguir, quebrando o serviço do número 130 do mundo, vantagem que conseguiu defender para vencer o segundo parcial por 6-4.
A partida continuou equilibrada no terceiro e decisivo set, mas Trungelliti, 18.º cabeça de série da fase de qualificação, terminou mais forte, vencendo os últimos dois jogos para fechar o encontro, ao fim de duas horas e 26 minutos, com o parcial de 6-3.
Com esta derrota, Henrique Rocha falha o regresso à final da qualificação em Melbourne, fase que atingiu na edição do ano passado, tendo perdido então com o italiano Matteo Gigante.
De recordar que, na vertente feminina, Francisca Jorge, a única portuguesa presente no Open da Austrália, foi eliminada na ronda inicial da fase de qualificação ao perder com Greet Minnen (6-2 e 6-3).
Os quadros principais do primeiro evento do Grand Slam da temporada de ténis jogam-se entre os dias 18 de janeiro e 1 de fevereiro, em Melbourne.