Jaime Faria apurou-se para a ronda final da fase de qualificação para o quadro principal do Open da Austrália, ao vencer o libanês Benjamin Hassan em dois parciais, por 6-3 e 6-4.

O encontro começou equilibrado, mas a meio do set inicial o português, de 22 anos, conseguiu quebrar o serviço de Hassan, vantagem que defendeu para conquistar o parcial por 6-3.

A história voltou a repetir-se no segundo set, em que o lisboeta, 151.º do mundo, conseguiu ganhar um jogo de serviço ao libanês (259.º) para vencer por 6-4, fechando a partida em menos de uma hora.

Na ronda decisiva do qualifying para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Jaime Faria vai defrontar o veterano argentino Marco Trungelliti, que esta madrugada afastou Henrique Rocha em três sets (7-5, 4-6 e 6-3).

O português, de 21 anos, chegou a estar a um ponto de vencer o primeiro parcial, mas Trungelliti, de 35 anos, resistiu e conquistou os últimos três jogos para fechar o set em 7-5.

Rocha, 157.º do ranking ATP, respondeu logo a seguir, quebrando o serviço do número 130 do mundo, vantagem que conseguiu defender para vencer o segundo parcial por 6-4.

A partida continuou equilibrada no terceiro e decisivo set, mas Trungelliti, 18.º cabeça de série da fase de qualificação, terminou mais forte, vencendo os últimos dois jogos para fechar o encontro, ao fim de duas horas e 26 minutos, com o parcial de 6-3.

Com esta derrota, Henrique Rocha falha o regresso à final da qualificação em Melbourne, fase que atingiu na edição do ano passado, tendo perdido então com o italiano Matteo Gigante.

De recordar que, na vertente feminina, Francisca Jorge, a única portuguesa presente no Open da Austrália, foi eliminada na ronda inicial da fase de qualificação ao perder com Greet Minnen (6-2 e 6-3).

Os quadros principais do primeiro evento do Grand Slam da temporada de ténis jogam-se entre os dias 18 de janeiro e 1 de fevereiro, em Melbourne.

