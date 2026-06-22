O tenista português Jaime Faria qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda da fase de qualificação de Wimbledon, o terceiro torneio Grand Slam da época, ao vencer o francês Hugo Grenier, em dois sets.

Jaime Faria, 97.º do mundo, bateu Grenier, 224.º da hierarquia, por 6-3 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.

O português já passou a qualificação de todos os torneios do Grand Slam. Em Wimbledon, já tinha conseguido esse feito em 2025, antes de ser eliminado na primeira ronda pelo italiano Lorenzo Sonego.

Com o estatuto de segundo cabeça de série, Jaime Faria vai agora defrontar outro francês, Luka Pavlovic (218.º do mundo), no primeiro encontro entre ambos.

Ainda esta segunda-feira, Henrique Rocha (122.º) defronta o colombiano Nicolás Mejía (168.º). Frederico Silva (230.º) joga com o croata Matej Dodig (209.º).

Francisca Jorge vai disputar a qualificação no quadro feminino e Nuno Borges tem entrada direta no quadro principal masculino.