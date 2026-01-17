Mudança de planos para Jaime Faria no Open da Austrália, que viu o francês Arthur Cazaux (67.º na hierarquia mundial), que seria o seu adversário na ronda inaugural do quadro principal, desistir do torneio, sendo substituído pelo belga Alexander Blockx.

Blockx tem 20 anos e ocupa o 95.º posto no ranking ATP, no qual Jaime Faria é apenas 151.º colocado, longe do seu melhor registo (87.º em 2024).

O belga vai estrear-se em quadros principais de torneios do Grand Slam, enquanto o português, que superou a fase de qualificação em Melbourne, vai participar pela quinta vez consecutiva em majors. Curiosamente, foi na Austrália que obteve a sua única vitória a este nível, no ano passado, frente a Pavel Kotov.

O jogo entre Jaime Faria e Alexander Blockx está agendado para a madrugada deste domingo.

Ainda no campo das desistências do primeiro major deste ano, destaque para a do italiano Matteo Berrettini (56.º), antigo número seis mundial, que foi rendido pelo norte-americano Mackenzie McDonald (113.º).

De relembrar que Nuno Borges defronta, na madrugada de segunda-feira, o canadiano Felix Auger-Aliassime, na primeira ronda do Open da Austrália.