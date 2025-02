Pelo segundo torneio ATP consecutivo, Jaime Faria ficou às portas da sua primeira meia-final no circuito profissional de ténis. Em Santiago do Chile, o português, número 87 no ranking mundial, foi eliminado por Laslo Djere (103.º), pelos parciais de 7-6, 4-6 e 6-4, numa partida que se prolongou por 2:42 horas e em que o lisboeta desperdiçou um total de 11 break points.

Até entrar no ritmo que o jogo exigia, Jaime Faria foi resolvendo os problemas que Djere lhe foi colocando através de uma das suas principais armas, o serviço. O português, que até arrancou na partida com uma dupla falta (a primeira de dez), foi o primeiro a salvar um break point, no quarto jogo, mas também quem dispôs de mais oportunidades para quebrar o serviço ao adversário no set inicial, três, todas no quinto jogo.

Laslo Djere aguentou-se bem e, aos poucos, foi subindo o nível do seu ténis, com Faria a acompanhá-lo nessa melhoria. O primeiro parcial, com muitos pontos curtos e o serviço a ditar leis (dez ases no total), só ficou resolvido no tie-break, que o sérvio venceu por 7-5, aproveitando um conjunto de erros não forçados do português, com duas duplas faltas pelo meio.

O segundo parcial voltou a ter Jaime Faria a desperdiçar três break points no mesmo jogo de serviço de Djere (2-2), outros tantos logo de seguida (3-3), mas o sérvio conseguiu manter-se à tona e acabaria por quebrar o português no sétimo jogo, com um ponto algo feliz.

Ao primeiro break do encontro seguiu-se uma paragem, para Faria poder ser assistido a um problema no pé esquerdo. No regresso, o português foi capaz de roubar o serviço ao adversário, à 11.ª tentativa, relançando a discussão do set. Mais agressivo, o lisboeta começou a disparar winners, numa espécie tudo ou nada que lhe valeu novo break point e a conquista do segundo parcial por 6-4.

O terceiro e decisivo set foi jogado mais com o coração por ambos os tenistas. Houve três quebras de serviço a abrir e muitos erros não forçados de parte a parte, acabando por ser Djere a sair por cima deste autêntico carrosel de emoções, fechando o encontro com um parcial de 6-4.

Nas meias-finais do Open do Chile, torneio de categoria ATP 250, Laslo Djere, que tem no palmarés dois títulos no circuito profissional, ambos em terra batida (Rio de Janeiro em 2019 e Sardenha em 2020), vai defrontar o vencedor do duelo argentino entre Francisco Cerundolo e Tomás Martin Etcheverry.