O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez para o quadro principal de um torneio Masters 1.000, depois de ter beneficiado da desistência do sul-africano Lloyd Harris na segunda e última ronda da qualificação em Madrid.

O lisboeta, 136.º do mundo, até perdeu o primeiro set, mas conseguiu empatar o encontro com o sul-africano (155.º), que desistiu antes do início do terceiro set, com o resultado em 4-6 e 6-3, após uma hora e 17 minutos.

Pela segunda vez no qualifying de um Masters 1.000, depois de ter caído na segunda ronda em Roma em 2025, Jaime Faria assegurou o histórico apuramento para o quadro principal em Madrid.

A fazer a estreia em Masters 1.000, Henrique Rocha, 118.º do mundo, também tenta, esta terça-feira, o apuramento para o quadro principal madrileno, defrontando o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 96.º, no quarto encontro entre ambos, sendo que, no último confronto, o português venceu a final do challenger de Brasília.

Com presença já assegurada no quadro principal, Nuno Borges, 49.º do ranking, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 45.º, no terceiro encontro entre ambos, com uma vitória para cada um.

