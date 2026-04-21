Ténis: Jaime Faria vai estrear-se no quadro principal de um Masters 1.000
Tenista português beneficiou da desistência de Lloyd Harris na última ronda da fase de qualificação em Madrid
O tenista português Jaime Faria qualificou-se pela primeira vez para o quadro principal de um torneio Masters 1.000, depois de ter beneficiado da desistência do sul-africano Lloyd Harris na segunda e última ronda da qualificação em Madrid.
O lisboeta, 136.º do mundo, até perdeu o primeiro set, mas conseguiu empatar o encontro com o sul-africano (155.º), que desistiu antes do início do terceiro set, com o resultado em 4-6 e 6-3, após uma hora e 17 minutos.
Pela segunda vez no qualifying de um Masters 1.000, depois de ter caído na segunda ronda em Roma em 2025, Jaime Faria assegurou o histórico apuramento para o quadro principal em Madrid.
A fazer a estreia em Masters 1.000, Henrique Rocha, 118.º do mundo, também tenta, esta terça-feira, o apuramento para o quadro principal madrileno, defrontando o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 96.º, no quarto encontro entre ambos, sendo que, no último confronto, o português venceu a final do challenger de Brasília.
Com presença já assegurada no quadro principal, Nuno Borges, 49.º do ranking, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 45.º, no terceiro encontro entre ambos, com uma vitória para cada um.