Ténis: Jannik Sinner arrasa Zverev e vence Masters 1.000 de Madrid
Italiano venceu final em apenas 58 minutos
O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, conquistou este domingo um inédito quinto título consecutivo em Masters 1.000, depois de derrotar o alemão Alexander Zverev na final de Madrid, em dois sets.
Sem qualquer derrota em Masters 1.000 desde Xangai em 2025, Sinner impôs-se com clareza a Zverev, terceiro da hierarquia ATP, por 6-1 e 6-2, em apenas 58 minutos, conseguindo a nona vitória consecutiva sobre o alemão, a sexta seguida em apenas dois sets.
«Estou obviamente muito feliz com o nível que estou a jogar. É incrível vencer outro título como este, é muito importante para mim. Foi outro torneio incrível», afirmou Sinner.
Sinner conseguiu fazer história, ao ser o primeiro a conseguir vencer os quatro primeiros Masters 1.000 da temporada, somando a 28.ª vitória consecutivo em encontros nesta categoria.
A duas semanas do arranque de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, Sinner surge como o grande candidato ao triunfo no único ‘major’ que lhe falta na carreira, ainda mais com a ausência, devido a lesão, do espanhol Carlos Alcaraz, o seu maior rival.
Na próxima semana, em Roma, Sinner pode, caso atinja as meias-finais, bater o recorde de 31 vitórias seguidas em encontros do Masters 1.000, que pertence ao sérvio Novak Djokovic.
O italiano pode ainda igualar outro recorde de Djokovic e tornar-se o segundo tenista a conseguir vencer os nove Masters 1.000, caso triunfe em Roma, embora o sérvio já o tenho feito duas vezes.
Aos 24 anos, Sinner somou o 28.º título da carreira, o quarto este ano, depois dos triunfos nos Masters 1.000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo, numa temporada em que tem apenas duas derrotas, nas meias-finais do Open da Austrália e nos quartos de final do torneio de Doha.
