Pelo segundo ano consecutivo, Jannik Sinner conquistou as ATP Finals sem ter consentido um único set aos adversários que foi deixando pelo caminho. O último a tentá-lo foi Carlos Alcaraz, na final da edição 2025 do torneio que reúne os melhores tenistas de cada ano, mas acabou derrotado por 7-6 e 7-5, em 2:15 horas de um encontro equilibrado e com alguns momentos de brilhantismo de parte a parte.

O encontro que fechou o calendário ATP em 2025 espelhou o domínio que Alcaraz e Sinner exerceram ao longo do ano. Os dois primeiros classificados do ranking mundial dividiram entre si os quatro torneios do Grand Slam da temporada (Sinner ganhou na Austrália e em Wimbledon, Alcaraz em Roland Garros e nos Estados Unidos) e defrontaram-se na final de três deles, com a épica reviravolta do espanhol em Roland Garros como o ponto alto da época.

Houvesse, porventura, dúvidas disso, 2025 confirmou que a era do Big 2 chegou e, olhando para a concorrência, parece ter vindo para durar.

As ATP Finals, onde estiveram oito dos nove melhores tenistas do ano (Novak Djokovic desistiu devido a lesão), são um exemplo perfeito dessa hegemonia a dois. Alcaraz e Sinner venceram todos os jogos que disputaram até à final, sendo que o italiano não perdeu nenhum set (o espanhol só cedeu um, frente a Taylor Fritz) e não foi quebrado no serviço ao longo dessa caminhada, igualando um feito conseguido apenas por Novak Djokovic em 2018.

O início do encontro ficou marcado por uma paragem inesperada, que se prolongou por mais de 10 minutos, por uma emergência médica nas bancadas causada por uma indisposição de um adepto.

Em court, o equilíbrio era total, com jogos de serviço praticamente simétricos, que conduziram a um tie-break de grande nível, que o italiano venceu por 7-4.

Alcaraz, que foi massajado na coxa direita a meio do primeiro set, surgiu no segundo com a perna ligada, mas quem baixou o nível foi Sinner, que cometeu duas duplas-faltas no jogo de serviço inicial e acabou “quebrado” pela primeira vez na atual edição das ATP Finals.

A resposta do italiano surgiu no sexto jogo, momento em que beneficiou do primeiro break-point em todo o encontro, que concretizou no 3-3 com um misto de sorte e de classe.

O segundo parcial parecia caminhar para um novo tie-break, mas Carlos Alcaraz quebrou quando serviu a 6-5, caindo nas vantagens logo no primeiro match-point de que o rival dispôs. Clínico.

O triunfo permite a Sinner amenizar a desvantagem no frente a frente com Carlos Alcaraz, tendo somado o sexto triunfo, contra os 10 do espanhol. O italiano chega aos seis títulos esta temporada, mas nem isso lhe permite acabá-la na liderança do ranking mundial, objetivo que Alcaraz assegurou quando superou a fase de grupos das ATP Finals.