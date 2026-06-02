Há 31 min
Ténis: Kostyuk é a primeira ucraniana nas meias-finais de Roland-Garros
Na semifinal, vai defrontar a russa Mirra Andreeva
Marta Kostyuk tornou-se, esta terça-feira, na primeira tenista ucraniana a atingir as meias-finais de Roland-Garros na Era Open, ao derrotar a compatriota Elina Svitolina, em três sets, marcando encontro com a russa Mirra Andreeva na próxima ronda.
Aos 23 anos, a 15.ª jogadora mundial vai estrear-se nas meias-finais de um Grand Slam, após ter derrotado a experiente sétima pré-designada por 6-3, 2-6 e 6-2, em uma hora e 48 minutos.
Nas meias-finais do segundo Major da temporada, Marta Kostyuk vai defrontar Mirra Andreeva, a oitava classificada do ranking WTA, que derrotou a romena Sorana Cirstea (18.º), por expressivos 6-0 e 6-3, na manhã desta terça-feira.
