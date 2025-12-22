Learner Tien, 28.º jogador mundial, conquistou as Next Gen ATP Finals, prova exclusiva para atletas até 21 anos de idade, ao bater na final o belga Alexander Blockx, 116.º da hierarquia.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, Tien, que partia como favorito, superou Blockx em três sets, pelos parciais de 4-3 (7-4), 4-2 e 4-1.

No palmarés das Next Gen ATP Finals, o norte-americano sucede ao brasileiro João Fonseca, que bateu Tien na final de 2024.