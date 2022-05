João Domingues apurou-se, nesta terça-feira, para a segunda ronda do torneio «challenger» de Salvador da Bahia, no Brasil, ao beneficiar da desistência, por lesão, do argentino Alejo Lingua Lavallen.

O tenista portuense, número 389 do «ranking mundial», já tinha visto o seu adversário inicialmente sorteado para esta ronda, o também argentino Camilo Ugo Carabelli, abandonar devido a lesão.

João Domingues vai defrontar, nos oitavos de final, o dominicano Nick Hardt, 319.º do ‘«ranking».