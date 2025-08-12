Ténis: mais um tenista a sofrer com o calor em Cincinnati
Depois de Rinderknech, foi a vez de Comesana ter de parar devido às condições climatéricas no Ohio
As altas temperaturas que se fazem sentir em Cincinnati, no estado norte-americano do Ohio, deixaram o argentino Francisco Comesana em sérias dificuldades no segundo set da partida frente a Reilly Opelka, referente à terceira ronda do Masters 1.000 do circuito ATP.
Comesana (71.º no ranking mundial) colapsou pouco depois de ter quebrado o serviço a Opelka (73.º), um feito de assinalar frente ao gigante norte-americano, no sétimo jogo do segundo set.
Nuevamente tiempo médico para un argentino en la central de Cincinnati.— Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) August 12, 2025
Francisco Comesaña 🇦🇷 con nauseas en estos momentos cuando se disponía a sacar en el segundo set. Días de mucho calor en Ohio. Difícil para el alto rendimiento. pic.twitter.com/oiARh5EKRz
O tenista argentino ainda iniciou o seu jogo de serviço, ganhou o primeiro ponto, mas acabou por abandonar o court em claras dificuldades. Depois ter sido assistido no balneário, Comesana voltou para completar o encontro.
Após ter perdido o set inicial no tie break (7-4), o argentino acabaria por vencer o segundo parcial por 6-4, levando a decisão da partida para um terceiro jogo, que ainda decorre.
Em Cincinnati, as temperaturas rondam os 32 graus celsius, com uma humidade superior a 50 por cento, valores que têm deixado os tenistas claramente desconfortáveis.
Na segunda-feira, o francês Arthur Rinderknech (70.º), que afastou o português Nuno Borges (38.º) na ronda inaugural do torneio, abandonou o encontro com Felix Auger-Aliassime (28.º) depois de ter colapsado em court, devido ao calor.