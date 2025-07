Pela terceira vez na sua história, o Open da Chéquia, de categoria WTA 250, teve uma final entre duas tenistas locais. Em 2025, a vitória sorriu a Marie Bouzková, que derrotou a principal cabeça de série do torneio, Linda Noskova, em 2:12 horas, pelos parciais de 2-6, 6-1 e 6-3.

Bouzková, que ocupa a 47.ª posição no ranking mundial, repetiu o triunfo de 2022 em Praga, tornando-se na primeira tenista a conseguir vencer por mais do que uma vez o torneio desde que este foi elevado à categoria WTA 250, em 2015.

Linda Noskova (23.ª) começou por vencer o primeiro parcial sem grandes dificuldades, por 6-2, mas viu a adversária dar a volta ao encontro de forma autoritária (6-1 e 6-3), com vários erros não forçados cometidos por Noskova pelo meio.

Marie Bouzková sucede a Magda Linette na lista de vencedoras do torneio. Curiosamente, a final de 2024 foi entre duas tenistas polacas, com Linette a levar de vencida a compatriota Magdalena Frech.

Este é o segundo título WTA da carreira de Bouzková, ambos conquistados em Praga, num total de sete finais disputadas.

