Alexander Bublik deu seguimento à semana de sonho em Halle ao apurar-se para a final do torneio alemão, de categoria ATP 500, onde terá como adversário Daniil Medvedev, que por sua vez venceu um duro duelo com Alexander Zverev.

Começando precisamente por aí, o reencontro entre dois dos tenistas mais relevantes da última década não desiludiu.

O russo Medvedev acabou por prevalecer em três sets (7-6, 6-7 e 6-4), em três horas, num jogo em que até desperdiçou quatro match-points, três deles no segundo parcial. No entanto, conseguiu recompor-se no terceiro jogo, que conquistou após ter aproveitado o único ponto de break de que dispôs, tendo ainda salvado quatro.

Medvedev (11.º do mundo) consolidou a vantagem no longo confronto direto com Zverev (3.º), tendo somado a 13.ª vitória em 20 jogos.

Na final, o russo vai encontrar outro velho conhecido, Alexander Bublik (45.º), com quem nunca perdeu na carreira (já se defrontaram por seis vezes).

O cazaque deu a volta a Karen Khachanov (22.º), com os parciais de 4-6, 7-6 e 6-4, e apurou-se para a oitava final de uma carreira que já lhe rendeu quatro títulos.

Bublik, que na caminhada para a final de Halle afastou o número 1 mundial Jannik Sinner, assinou 19 ases e 48 winners numa meia-final equilibrada.

O jogo decisivo do torneio alemão joga-se este domingo, a partir das 14:00.