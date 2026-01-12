Milos Raonic, antigo número 3 mundial e finalista vencido do torneio de Wimbledon em 2016, anunciou o final da carreira.

«É um momento que te de chegar um dia. Sabes disso, mas, surpreendentemente, nunca estás preparado. Estou consciente de que nunca estarei», reagiu o tenista canadiano, de 35 anos, numa publicação nas redes sociais.

Dono de um serviço poderoso, Raonic chegou a ser apontado com um possível número 1 mundial, mas acabou por ter uma carreira marcada por múltiplas lesões que o impediram de atingir todo o potencial que lhe era apontado. Ainda assim, tornou-se no primeiro canadiano a chegar a uma final de um Grand Slam (depois de deixar pelo caminho Roger Federer em 2016 - na foto de capa - foi derrotado por Andy Murray no encontro de atribuição do título na relva londrina) e foi número 3 mundial em 2016.

Milos Raonic não competia há um ano e meio, mais concretamente desde a derrota na primeira ronda dos Jogos Olímpicos de Paris. Despede-se com oito título ATP conquistados.