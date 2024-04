No ténis, Rafael Nadal está na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid. O tenista espanhol, de 37 anos, derrotou o norte-americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, por 2-0, com parciais de 6-1 e 6-0.

O antigo líder do ranking ATP, atual número 512 do mundo, levou a melhor sobre o número 1028 mundial sem grandes dificuldades, num encontro que durou pouco mais de uma hora.

Nadal está, assim, na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid, onde vai defrontar o australiano Alex De Minaur, 10.º cabeça de série da prova, que derrotou o tenista espanhol na segunda ronda do torneio de Barcelona, na semana passada.