Rafael Nadal venceu, esta quinta-feira, o australiano Jason Kubler, naquela que foi a segunda ronda do torneio de Brisbane, na Austrália, e mantém o registo vitorioso desde que voltou de lesão.

Na partida de singulares, Nadal, antigo número um mundial e atual 672.º do ranking, arrasou o 102.º jogador mundial, por 6-1 e 6-2, num encontro que durou apenas uma hora e 21 minutos.

Com esta vitória, o tenista de 37 anos apurou-se para os quartos de final de um torneio, algo que não acontecia desde a edição de 2022 de Wimbledon, e irá defrontar o australiano Jordan Thompson, 55.º na posição do ranking da ATP, naquele que será o terceiro confronto entre ambos, com o espanhol a vencer todos até ao momento.

De recordar que o Rafael Nadal esteve quase um ano parado, tendo sido operado à perna esquerda em junho. A sua primeira partida de singulares, pós-lesão, foi na terça-feira, dia 2 de janeiro.