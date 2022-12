Rafael Nadal foi o tenista favorito dos fãs em 2022.

Esta foi a primeira vez que o tenista espanhol de 36 anos venceu este prémio atribuído pelo ATP, que desde 2003 havia sido sempre atribuído a Roger Federer, que anunciou recentemente o final da carreira.

Em 2022, Nadal venceu o Open da Austrália e Roland Garros, tornando-se, com a conquista desses dois títulos, no tenista masculino com mais títulos do Grand Slam conquistados na carreira: 22.