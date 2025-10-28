Choque em Paris, com o líder do ranking mundial, Carlos Alcaraz, a ser afastado, logo à primeira, do Masters 1000 da capital francesa por Cameron Norrie (31.º) pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-4.

O espanhol, que há um mês venceu o ATP 500 de Tóquio e, mais recentemente, foi finalista no Six Kings Slam, teve um regresso desastroso aos courts. Depois de ter superado o set inicial com naturalidade, Alcaraz partiu para uma exibição irregular, que culminou na reviravolta de Norrie.

Essa irregularidade é espelhada pelos impressionantes 54 erros não forçados cometidos pelo número um mundial, mais do dobro dos somados pelo inglês (25). Esse registo eclipsou a vantagem do espanhol nos winners (33 contra 18) e nos ases (8 contra 3), comprovando-se que o ténis é, sobretudo, um desporto de consistência.

Esta foi a primeira vitória de Cameron Norrie, antigo número 8 do mundo, sobre um líder do ranking, sendo que Alcaraz perderá esse estatuto se Jannik Sinner conquistar o Masters 1000 de Paris.

Ainda nesta terça-feira, destaque para as vitórias de Daniil Medvedev frente a Jaume Munar (6-1 e 6-3), do brasileiro João Fonseca diante de Denis Shapovalov (5-7, 6-4 e 6-3) e de Andrey Rublev perante o “carrasco” de Nuno Borges no torneio parisiense, Learner Tien (6-4 e 6-4).