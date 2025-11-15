A seleção portuguesa feminina de ténis perdeu com o Brasil, por 3-0, e falhou a passagem à ronda de qualificação da Billie Jean King Cup, tendo terminado a participação no Grupo E do play-off no último lugar.

Depois de terem sido derrotadas pela Austrália, pela mesma margem (3-0), na primeira jornada do agrupamento, as tenistas portuguesas não conseguiram contrariar a superioridade das brasileiras, terminando a participação no play-off com um saldo muito negativo de sets (1-12) e regressando ao Grupo 1 da zona Europa/África em 2026.

Nos courts em piso duro do centro de ténis de Hobart, na Austrália, Francisca Jorge (202.ª classificada no ranking mundial) foi derrotada por Laura Pigossi (193.ª) por duplo 6-4, depois de a sua irmã mais nova, Matilde Jorge (255.ª), ter perdido com Nauhany Leme da Silva (672.ª) por 7-5 e 6-4.

No duelo de pares que fechou a eliminatória, Portugal conseguiu evitar sair de Hobart sem conquistar um único set, apesar de Inês Murta e Angelina Voloshchuk terem sido também derrotadas pelas brasileiras Ingrid Martins e Luísa Stefani, por 6-1, 4-6 e 6-3.