Jack Draper, atual número 1 britânico, confirmou que não vai disputar o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam do calendário, em janeiro do próximo ano.

O jovem tenista inglês, de 23 anos, continua a recuperar de uma lesão no braço esquerdo, sofrida durante o último Open dos Estados Unidos da América.

«É realmente uma decisão muito difícil, porque o Open da Austrália é um torneio do Grand Slam, mas tenho esta lesão há bastante tempo. Estou na fase final da recuperação e regressar aos courts para disputar encontros à melhor de cinco sets tão cedo não me parece uma decisão sensata neste momento», explicou Draper, nas redes sociais.

Antigo top 4 mundial, o britânico ocupa, atualmente, o 10.º lugar no ranking ATP. Em 2025, atingiu os oitavos de final na Austrália (retirou-se devido a lesão frente a Carlos Alcaraz) e conquistou o Masters 1000 de Indian Wells, tendo ainda disputado a final em Madrid e Doha.

O Open da Austrália joga-se entre os dias 12 de janeiro e 1 de fevereiro, no próximo ano. O italiano Jannik Sinner venceu as últimas duas edições da prova.