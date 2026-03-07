Ténis: Nuno Borges afastado da segunda ronda do Indian Wells
Português caiu frente ao monegasco Valentin Vacherot
Nuno Borges foi eliminado do do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na segunda ronda, o português caiu frente ao monegasco Valentin Vacherot.
Frente ao 26.º classificado da hierarquia Mundial, Borges – que é 49.º - saiu derrotado em dois parciais (7-5 e 7-5) num encontro que durou uma hora e 35 minutos. Este desaire marca a despedida do número um nacional do primeiro torneio Masters da época.
Na quinta-feira, o tenista luso de 29 anos tinha batido o norte-americano Emilio Nava na fase inaugural de Indian Wells, quebrando uma sequência de cinco derrotas em singulares.
Agora sem Nuno Borges, Portugal ficou sem representantes no quadro de singulares. Porém, na categoria de pares, Francisco Cabral integra a sétima dupla pré-designada ao lado do austríaco Lucas Miedler. No domingo, Cabral enfrenta os norte-americanos JJ Tracy e Robert Cash, na primeira eliminatória.