Ténis: Nuno Borges afastado em Tóquio após duelo intenso com Taylor Fritz
Em pares, Francisco Cabral, ao lado de Lucas Miedler, também foi eliminado
Apesar da boa réplica dada ao número 5 do mundo, Taylor Fritz, o português Nuno Borges [51.º] acabou afastado nos oitavos de final do ATP 500 de Tóquio. Em quase duas horas de jogo, o norte-americano prevaleceu pelos apertados parciais de 7-5 e 7-6 [7-4 no tie-break].
O encontro arrancou de forma algo incaraterística, com um break para cada lado. A partir daí, só o norte-americano voltou a ameaçar roubar o serviço ao adversário, intento que acabaria por alcançar no derradeiro jogo do primeiro parcial, que venceu por 7-5.
Com um serviço mais poderoso [assinou 15 ases contra apenas dois do português], Taylor Fritz parecia lançado para um segundo set mais consistente após o ter aberto com um jogo em branco e conseguido um break-point no primeiro jogo de serviço de Nuno Borges.
No entanto, o Lidador não só conseguiu fazer prevalecer o seu golpe de saída como fez o break no jogo seguinte, passando a liderar o segundo set por 2-1.
Borges ainda conseguiu salvar dois break-points e sobreviver a um longuíssimo jogo de serviço para confirmar o break, mas acabaria por ceder pouco depois, no sexto jogo [3-3].
Seguiram-se duas quebras de serviço consecutivas, tal como já havia sucedido no set inicial, antes de o português ter salvado dois match-points para fazer o 6-6. No tie-break, Fritz foi mais forte, vencendo-o por 7-4.
Em pares, Francisco Cabral e Lucas Miedler, vindos da conquista do ATP 250 de Hangzhou, foram eliminados logo na primeira ronda de Tóquio por Santiago Gonzalez e David Pel, pelos parciais de 7-6 e 6-4.
