Nuno Borges foi afastado pelo argentino Mariano Navone na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid, tendo perdido o encontro em dois sets (6-3 e 6-4), ao cabo de 1:27 horas.

O tenista português, número 49 na hierarquia mundial, assinou uma exibição muito irregular, com 35 erros não forçados e quatro quebras de serviço.

Navone (45.º) também não foi propriamente sólido ao longo da partida, mas nunca perdeu o controlo. Nem mesmo quando desperdiçou cinco set-points, quando vencia por 5-1, antes de ter fechado o primeiro parcial apenas à nona tentativa.

No segundo, o argentino ainda permitiu o contra-break a Nuno Borges no arranque, mas voltou a roubar o serviço ao português no sétimo jogo e fechou o encontro de forma autoritária, com um jogo em branco.

Na próxima eliminatória, Navone vai defrontar o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo.

O quadro de singulares em Madrid fica sem representantes portugueses, depois de, na quarta-feira, Jaime Faria ter sido derrotado pelo polaco Hubert Hurkacz com um duplo 6-3.