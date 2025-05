Nuno Borges, 40.º colocado no ranking mundial, foi eliminado do torneio Masters 1.000 de Roma logo na primeira ronda, pelo brasileiro Thiago Seyboth Wild (120.º), pelos parciais de 6-1, 4-6 e 6-4, em 2:25 horas.

Vindo do qualifying, Seyboth Wild começou por dominar o set inicial, que fechou em 37 minutos, mas viu o português responder no jogo seguinte. Porém, no terceiro e decisivo parcial, o tenista brasileiro, mais consistente, superiorizou-se e fechou o encontro.

Depois de ter atingido os oitavos de final na edição anterior do Open romano, Nuno Borges verá o adeus prematuro ao torneio, em 2025, refletido na próxima atualização do ranking mundial, no qual deverá cair algumas posições.

Quanto a Seyboth Wild avança para a segunda ronda do quadro principal em Roma, onde irá defrontar o canadiano Felix Auger-Aliassime, que ficou isento de disputar a eliminatória inicial da prova.