Nuno Borges venceu nesta quarta-feira o tenista espanhol Pablo Carreño Busta, antigo top-10 do ranking ATP, por parciais de 6-7(7), 7-6(3) e 6-3. Um duelo ibérico renhido com uma duração de 2h35 que pendeu para o maiato de 27 anos.

Depois de perder o primeiro set, Borges salvou um match point no segundo e fez a reviravolta no terceiro, por 6-3, aproveitando uma quebra de Carreño Busta sob o sol intenso de Madrid. No final, deixou uma mensagem escrita na câmara televisiva a remeter para Cristiano Ronaldo: «Hala Madrid».

É a primeira vitória do português em Madrid, ganhando na ronda inaugural do torneio Masters 1000. Borges sobrepôs-se com 42 winners contra 21 de Carreño, mas também 41 erros face a 27 do espanhol.

Assim, o líder do ranking nacional (41.º a nível mundial) apura-se para a segunda eliminatória do torneio, onde vai defrontar Davidovich-Fokina (29.º).