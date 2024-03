Nuno Borges apurou-se este sábado, pelo segundo ano seguido, para as meias-finais do challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, ao vencer o australiano Thanasi Kokkinakis em dois sets.

O tenista português, número 60 do ranking ATP, continua assim a defender o título conquistado na edição do ano passado, tendo agora superado o 99.º do mundo pelos parciais de 7-6 (7-1) e 6-1.

Nas meias-finais, Nuno Borges vai encontrar o francês Luca van Assche (número 86 do ranking), que eliminou o norte-americano Denis Kudla (179.º), por 6-3 e 6-1. O encontro realiza-se esta noite, nunca antes das 21:00.