Depois de ter chegado à segunda ronda em Indian Wells, e de ter sido semifinalista no Challenger 175 de Phoenix, Nuno Borges continua por solo norte-americano para disputar o Masters 1.000 de Miami, que se realiza entre 19 e 30 de março.

Na ronda inaugural do quadro principal, o número 1 português, 42.º no ranking ATP, reencontra o belga Zizou Bergs (51.º), com quem perdeu por duas vezes este ano, em Auckland e Marselha, em ambos os casos por 2-1 em sets.

Curiosamente, os dois jogadores fizeram dupla no torneio de pares em Marselha, onde caíram logo na primeira ronda.

O vencedor do encontro terá como adversário na segunda eliminatória o russo Andrey Rublev, número 9 mundial, que ficou isento de disputar a ronda inaugural do torneio.