Finda a fase de qualificação do Masters 1.000 de Roma, que Jaime Faria não foi capaz de superar, Nuno Borges ficou a saber que terá como adversário na primeira ronda do quadro principal o brasileiro Thiago Seyboth Wild, que esta terça-feira afastou o neerlandês Jesper de Jong (7-6 e 6-4), no qualifying.

Seyboth Wild, 120.º no ranking mundial e terceiro melhor brasileiro da atualidade, conta com um título ATP no currículo, conquistado em Santiago do Chile, em 2020, em terra batida, o seu piso preferido. Curiosamente, tem no ex-Vitória e Desp. Chaves, Geromel, o seu futebolista favorito.

Nuno Borges e Seyboth Wild já se defrontaram por duas vezes no circuito ATP, ambas durante o ano de 2024, tendo o brasileiro batido o português no Masters 1.000 de Miami e em Winston-Salem, torneios disputados em piso duro.

O vencedor do duelo, ainda sem data definida, defrontará Felix Auger-Aliassime na ronda seguinte do torneio. O canadiano ainda não venceu qualquer jogo em terra batida este ano e que vem de um desaire na segunda ronda do Estoril Open.

Nuno Borges (40.º) tem muitos pontos a defender em Roma, depois de ter atingido os oitavos de final na edição anterior. Na altura, foi afastado pelo futuro campeão do torneio, o alemão Alexander Zverev.

O Masters 1.000 de Roma marca os regressos de Jannik Sinner, após ter cumprido um período de três meses de suspensão devido a um caso de doping, e de Carlos Alcaraz, que falhou o torneio de Madrid devido a lesão.