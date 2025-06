No dia em que viu confirmada a subida a 38.º posto no ranking ATP, Nuno Borges derrotou o jovem norte-americano Nishesh Basavareddy (105.º), em apenas dois sets, e avança para os oitavos de final do torneio de 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos.

O tenista português até foi o primeiro a ser quebrado, no set inicial, mas conseguiu recuperar da desvantagem de 3-1 para fechar o parcial no tie-break, por 7-2.

Nuno Borges prolongou a boa fase no segundo set, que dominou por completo, vencendo-o por 6-2.

No arranque da temporada de relva, o Lidador assinou 12 ases e 28 winners, numa exibição segura.

O português terá como adversário na próxima ronda do torneio neerlandês, de categoria ATP 250, o vencedor da eliminatória entre Otto Virtanen (101.º) e Tomas Martin Etcheverry (62.º).

Ainda esta segunda-feira, nunca antes das 13:00, o português Francisco Cabral estreia-se no torneio de pares do Open de Estugarda, ao lado do austríaco Lucas Miedler. Como adversários terão a dupla Alexander Erler e Constantin Frantzen.