Nuno Borges qualificou-se para a segunda ronda do torneio ATP 500 de Doha, no Qatar, após ter derrotado o finlandês Otto Virtanen em dois sets (7-6 e 6-3), ao cabo de 1.23 horas.

Num encontro em que o vento desempenhou um papel importante, o número 1 português, que ocupa o 39.º posto na hierarquia mundial, demorou a encontrar a consistência no seu jogo. Quando o fez, já perdia por 1-4 no primeiro set, mas a resposta que deu a partir daí deixava antever um desfecho autoritário para o maiato.

Borges conquistou os quatro jogos seguidos, chegou ao 5-4 e serviu para fechar o parcial, só que, no momento decisivo, disparou um conjunto de esquerdas descontroladas, permitindo a Otto Virtanen (92.º no ranking ATP) igualar o marcador.

O português não escondeu a frustração pela oportunidade desperdiçada, soltou mesmo um grito prolongado, mas recompôs-se para o que ainda faltava jogar no set inicial, que se decidiu num tie-break de loucos.

Desta vez, foi Virtanen a não conseguir fechar o jogo quando parecia bem lançado para o fazer. O finlandês dispôs de três set points, mas faltou-lhe frieza para os aproveitar, com Nuno Borges a beneficiar de um conjunto de erros não forçados do adversário para fechar o tie-break em 8-6.

O desfecho do set inicial abalou a confiança de Virtanen, que acumulou vários erros no segundo parcial, aproveitados por Nuno Borges para quebrar o adversário logo na primeira tentativa.

O português defendeu a vantagem de forma segura até servir para fechar o encontro. Aí, tal como aconteceu no primeiro set, voltaram a surgir alguns erros, que obrigaram o Lidador a salvar um break point. Nesse momento, Borges soltou um bem audível «é teu!», e foi mesmo, tendo fechado o set com 6-3 a seu favor.

Na segunda ronda do torneio de Doha, no Qatar, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre Andrey Rublev, que fecha o top 10 mundial, e Alexander Bublik (48.º).