Modalidades
Há 1h e 19min
Ténis: Nuno Borges bate vencedor de Grand Slam e avança em Hong Kong
Tenista maiato eliminou Marin Cilic em dois sets
Tenista maiato eliminou Marin Cilic em dois sets
Nuno Borges apurou-se para os quartos de final do torneio de Hong Kong, ao bater Marin Cilic em dois sets.
O melhor português do ranking ATP (47.º) começou por levar a melhor num primeiro set equilibrado e que acabou com uma quebra de serviço decisiva que lhe permitiu levar a melhor por 7-5.
No segundo set, Borges voltou a superiorizar-se ao campeão do US Open de 2014 e levou a melhor por 6-3, fechando o encontro ao fim de 1:21 horas.
Nos quartos de final, o tenista maiato vai defrontar o vencedor do encontro entre o terceiro cabeça de série do torneio e 16.º mundo, o russo de 28 anos Andrey Rublev, e o chinês de 26 anos Wu Yibing, número 179 do da hierarquia que veio da qualificação.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS