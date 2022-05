Nuno Borges foi eliminado este domingo na primeira ronda de Roland Garros, frente ao Karen Khachanov, naquela que foi a estreia do luso de 25 anos a jogar no quadro principal de um Grand Slam.

Em Paris, o tenista português, número 126 do ranking, perdeu em quatro sets: depois de ter entrado a perder por 6-3, Borges ainda conseguiu vencer o segundo set frente ao número 24 do mundo, mas sucumbiu depois com um duplo 6-4.

Na próxima ronda, Khachanov vai defrontar Hugo Dellien, que deixou Dominic Thiem para trás.