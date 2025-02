Acabou a prova de singulares no Qatar para Nuno Borges. O número um português foi derrotado esta quarta-feira nos oitavos de final por Andrey Rublev por 2-0.

Em pouco mais de uma hora, o tenista russo, número 10 do ranking ATP, levou a melhor vencendo os dois sets por 6-3 e 6-4.

Borges cedeu dois breaks no início de ambos os sets, algo que foi fatal para as aspirações no encontro do tenista maiato.

O atual número 39 do Mundo termina assim a prestação na prova de singulares do Open do Qatar mas ainda está presente nos quartos de final do quadro de pares, onde vai discutir o acesso às meias-finais frente à dupla britânica de Julian Cash e Lloyd Glasspool.