Nuno Borges foi eliminado do US Open, o último dos Grand Slams da temporada tenística. O atleta português foi batido pelo russo Daniil Medvedev, com parciais de 6-0, 6-1 e 6-3.

Foi um desafio controlado pelo russo, atual número cinco do ranking ATP que não deu hipótese a Nuno Borges, que somou 49 erros. O russo tinha ganho o US Open em 2021.

Ainda assim, Borges igualou João Sousa com a melhor prestação portuguesa neste Grand Slam e assegurou um lugar no top-30 do ranking ATP.

Recentemente, Borges ganhou o Open de Bastad, na Suécia, diante de Rafael Nadal. Já Medvedev espera o vencedor do desafio entre Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o norte-americano Tommy Paul, 14.º da hierarquia.