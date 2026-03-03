Nuno Borges, 49.º colocado no ranking mundial, vai medir forças com Emilio Nava (75.º) na ronda inaugural do quadro principal do Masters 1.000 de Indian Wells, na California. Este será o primeiro duelo entre ambos os tenistas no circuito ATP.

Nava chegou a ser uma grande promessa do ténis norte-americano, tendo integrado o top-5 do ranking mundial de juniores da Federação Internacional de Ténis (ITF). Nesse escalão, foi finalista do US Open e do Open da Austrália.

Nuno Borges, recorde-se, não vence qualquer encontro desde que, em janeiro, foi eliminado na terceira ronda do Open da Austrália por Learner Tien. No último encontro que disputou, perdeu com Frances Tiafoe no Open de Acapulco, no México.

O vencedor do duelo entre Nuno Borges e Emilio Nava vai encontrar o monegasco Valentin Vacherot (26.º), que avançou diretamente para a segunda ronda do torneio.

O mesmo acontece com os principais cabeças de série da prova, entre eles Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e o campeão em título Jack Draper.

