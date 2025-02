Vitória mediática para Nuno Borges no torneio ATP 250 de Marselha. Esta terça-feira, o maiato afastou o antigo top 3 mundial, Stan Wawrinka, na primeira ronda do quadro principal da prova.

O melhor tenista português da atualidade, 39.º na hierarquia mundial, derrotou o veterano helvético, de 39 anos, pelos parciais de 6-7, 7-6 e 6-3, em 2.33 horas.

Pela sexta vez esta temporada, Nuno Borges conseguiu triunfar após ter perdido o set inicial, um registo demonstrativo da capacidade do Lidador em lidar com a pressão do resultado.

Sem surpresa, Wawrinka, atualmente no 158.º posto do ranking ATP, liderou nos ases (12 contra 5), mas o maiato revelou maior consistência no seu jogo e garantiu a continuidade no torneio.

«Sei que não vou ter jogos fáceis aqui. Ele (Wawrinka) ganhou muitos encontros em todas as superfícies e tentei ajustar um pouco o meu jogo. É sempre um jogador difícil, que bate muito forte na bola, com rallies longos», disse Nuno Borges, após o triunfo.

O próximo adversário do português é Zizou Bergs (62.º), curiosamente o seu parceiro na variante de pares em Marselha. Este ano, o belga derrotou o maiato nas meias-finais do torneio de Auckland (6-2, 3-6 e 7-5).