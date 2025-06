Nuno Borges está pela primeira vez na segunda ronda de Wimbledon, depois de ter derrotado o argentino Francisco Cerundolo em quatro sets (4-6, 6-3, 7-6 e 6-0), em 2:30 horas.

No reencontro entre os dois tenistas na relva do Major britânico (Cerundolo tinha afastado Borges na ronda inaugural em 2023), no número 1 português (37.º do ranking mundial) começou por ceder o set inicial, dominado pelo argentino (19.º), que o conquistou por 6-4 sem ter enfrentado qualquer ponto de break.

Nuno Borges respondeu com um 6-3 no segundo parcial, venceu o terceiro no tie-break (7-5) e fechou o encontro com um 6-0.

Na próxima eliminatória, o Lidador defronta o vencedor do encontro que vai opor o britânico Billy Harris (151.º) ao sérvio Dusan Lajovic (118.º).